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Полиция опровергает слухи о размещении полицейского поста возле отцовского дома Пашиняна


Полиция Армении опровергает информацию о том, что премьер-министр Никол Пашинян установил полицейский пост возле отцовского дома.Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ПолицииАрмении.

“Газета “Жаманак” сегодня опубликовала информацию о том, что возле отцовского дома премьер-министра Никола Пашиняна установлен полицейский пост. Сообщаем, что информация не соответствует действительности и призываем непроверенными сведениями не вводить общественность в заблуждение”, - говорится в сообщении.




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