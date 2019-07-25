Полиция опровергает слухи о размещении полицейского поста возле отцовского дома Пашиняна
16:15, 25 Июль, 2019
Полиция Армении опровергает информацию о том, что премьер-министр Никол Пашинян установил полицейский пост возле отцовского дома.Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ПолицииАрмении.
“Газета “Жаманак” сегодня опубликовала информацию о том, что возле отцовского дома премьер-министра Никола Пашиняна установлен полицейский пост. Сообщаем, что информация не соответствует действительности и призываем непроверенными сведениями не вводить общественность в заблуждение”, - говорится в сообщении.