Исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначен Корнел Феруцэ

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам постпреда, он был ближайшим помощником Юкии Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений.

"Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать", - написал Ульянов в Twitter.