Пожарные-спасатели потушили 33 пожара на травяных участках

Спасатели потушили 33 пожара, вспыхнувших на травяных участках, охвативших в общей сложности около 97 га.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 24-25 июля в Национальном Центре кризисного управления СС МЧС РА поступали сигналы о пожарах на разных территориях Республики, с травяными покрытиями.

В частности, в Ереване - около 10 га, в Арагацотнской области - около 17 га, в Араратской области -13 га и т. д.