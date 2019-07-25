Трудности, связанные с поездками в Матагис и Талышостанутсяв прошлом: дорога ремонтируется

На участке дороги, ведущей от трассы Варденис - Мартакерт к Матагису, проводятся капитальные ремонтные работы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство градостроительства Республики Арцах. Протяженность дороги составляет 10,7 км. По словам министра градостроительства Карена Шахраманяна, на первом участке завершены земельные работы и уже в ближайшее время начнется асфальтирование. Навторомучасткеобщейдорогиужезаасфальтировано 2,4км.

Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян на своей странице в социальной сети Facebook написал, что дорожно-строительная программа позволит быстрее доезжать до приграничных населенных пунктов.

“Трудности, связанные с дорогами в Матагис и Талышостанутся в прошлом. На участке дороги, ведущей от трассы Варденис - Мартакерт к Матагис, осуществляются капитальные ремонтные работы. Возможность полноценного пользования новой дорогой будет предоставлена до конца года”, - отметил Мартиросян.

Общие работы планируется завершить до конца года. После завершения асфальтирования будут проведены работы по обустройству. Работающие на территории ООО“Вираж” и ООО “Караван” проделают также и работы по разметке и установке дорожных знаков.