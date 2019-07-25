В Эчмиадзине полностью сгорел автомобиль марки “Газель”

25-го июля в 11:42 в службу “911” поступил звонок о том, что возле входа на кладбище города Эчмиадзин Армавирскогомарза горят автомобиль и травяной участок.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Пожар был локализован в 11: 53, потушен - в 12: 00.

Полностью сгорел неэксплуатируемый автомобиль марки “Газель” и травяной участок площадью около 200 кв м.