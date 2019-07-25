Развитые странызаинтересованыв военных системах, созданных в Армении

Комитет по науке профинансировал более 30 программ в военной сфере. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказал председатель Комитета по науке Самвел Арутюнян.

“Думаю, что в ближайшие год - два будут интересные развития в военной сфере, связанные с успехами наших специалистов. То есть новые виды оружия и т.д. Финансируемые нами программы относятся к различным сферам - физико-техническим, химико-биологическим решениям, новейшим технологическим решениям и т. д. У нас есть серьезные успехи, созданы системы, представляющие интерес не только для нашей армии, страны с развитой военной инфраструктурой также заинтересованы в них. Надеемся, что в ближайшем будущем некоторые виды оружия, техники, созданные нами, возможно, у нас купят страны НАТО”,-сказал Самвел Арутюнян.