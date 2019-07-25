106 квартир на правах собственности будут переданы 100 семьям

По решению правительства 106 жилых помещений на правах собственности будут переданы жителям. Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что проектом для дарения квартир людям, проживающим в общежитиях подведомственных государственным управленческим учреждениям, устанавливается следующее условие.

“Жилые помещения предоставляются в виде дарения гражданам РА, (за исключением жителей приграничных общин, для которых фактического срока проживания не предусмотрено)зарегистрированным на этой территорию и до 1-го декабря 2017 года фактически проживающим на ней, которые в рамках осуществленного при государственном содействии жилищного обеспечения никогда не приобретали жилье или квартиру, не получали финансовой поддержки для приобретения жилого дома, а также не имеют недвижимости на правах собственности. Предлагаемые изменения включают в себя 106 комнат, подлежащих дарению, которые будут предоставлены 100 семьям, 231 человеку. Планируется заключить договоры о дарениях в течение 1 года”, - сказал Папикян.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что это хорошее решение избавить людей от проволочек, и эти квартиры де-юре передаются в собственность проживающим там людям.