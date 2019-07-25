Газоснабжение Капанского района Гамлетаван временно будет прекращено
ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 26 июля с 10: 00 до 13: 00 будет прекращено газоснабжение квартала Гамлетаван города КапанСюникской области.
“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.
Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией“Газпром Армения”.
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