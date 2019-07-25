ЕСПЧ огласил решение по делу “Варданян против Армении”

Европейский суд по правам человека 25 июля огласил решение о справедливой компенсации по делу “Варданян против Армении”.

Как стало известно Арменпресс с сайта постоянного представительства Армении в ЕСПЧ, 27 октября 2016 года Европейский суд вынес решение по существу дела, которым были зафиксированы нарушения правовой определенности, установленные пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, беспристрастности суда и гарантий равенства сторон, а также нарушения права беспрепятственного пользования имуществом, установленные статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции (лишение имущества не было произведено в соответствии с действующими условиями).

На стадии рассмотрения дела было представлено предварительное требование о справедливой компенсации в размере 11 млн 441 тыс. 939 евро, из которых 1 млн 48 тыс. 97 евро - за отчужденный для нужд общества и государства дом, 12 тыс. евро - за понесенный нематериальный ущерб. Заявитель также потребовал вернуть ему отчужденный участок, отметив, что в противном случае он потребует 10 млн 381 тыс. 842 евро, что, по мнению заявителя, является нынешней рыночной стоимостью земельного участка. Правительство утверждало, что размер требуемой компенсации слишком велик, и были представлены соответствующие обоснования. Правительство также отметило, что сумма в размере 54 494 000 драмов (около 117,743 евро) заявитель уже получил в ходе производства на внутригосударственном уровне.

Европейский суд отложил рассмотрение вопроса о справедливой компенсации, призвав стороны прийти к согласию по вопросу требования справедливой компенсации.

26 июля 2017 года заявитель представил измененное требование о справедливой компенсации - в общей сложности 5 млн 231 тыс. 651 евро.

Европейский суд, учитывая возражения правительства, снизил размер требуемой заявителем суммы в 5 млн 231 тыс. 651 евро и установил компенсацию заявителю в 1 млн 608 тыс. евро.