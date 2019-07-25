Из-за отмены рейса Хургада - Ереван в Хургаде находятся около ста граждан Армении

Посольство Республики Армения в Египте сообщает, что 25 июля из-за отмены рейса OTF 3703 Хургада - Ереван на данный момент в Хургаде находятся около ста граждан Армении. Об этом Арменпресс стало известно со страницы Facebook МИД РА.

Посольство находится на постоянной связи с вышеупомянутыми гражданами, а также с компанией-перевозчиком и предпринимает все возможные шаги для урегулирования проблемы.

Горячая линия посольства Армении в Египте:+20 120 705 0580.