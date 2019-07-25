Лето интереснее с “Ростелекомом”: компания организует кинопросмотры под открытым небом

“Ростелеком” с 14 июля начал цикл кинопросмотров “Лето интереснее с “Ростелекомом” в десятках городов Армении. В ходе кинопросмотров под открытым небом, которые в каждом городе,при сотрудничестве с мэриями, организовываются в самых оживленных зонах отдыха, создается веселая и располагающая атмосфера.

Мероприятия уже прошли в 5 городах - Армавире, Масисе, Раздане, Арарате и Аштараке, в ближайшее время показы запланированы в городах Чаренцаван, Севан и Абовян.

Открытые кинопросмотры - прекрасная возможность провести приятное время с членами семьи и друзьями: демонстрируются современные мультфильмы и фильмы армянской киноиндустрии, предоставляя и взрослым, и детям возможность насладиться летним вечером в кинотеатре под открытым небом.

Информация и фотографии о предстоящих показах, а также об уже проведенных просмотрах представлены на официальной странице “Ростелеком” в Facebook, а также в разделе “События”.

Проследив за мероприятиями, размещаемыми на официальной странице компании, можно получить информацию о местах предстоящих кинопросмотров.

Лето интереснее и красочнее с “Ростелекомом”: следите за новостями о нашем мобильном кинотеатре.