Nissan к 2022 году сократит свыше 12 тыс. сотрудников по всему миру

Японский автомобильный концерн Nissan в ближайшие годы планирует сократить 12,5 тыс. сотрудников по всему миру. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг объявила японская компания.

Отмечается, что сокращения в рамках реструктуризации бизнеса должны будут проходить до 2022 года. По данным компании, за этот же срок планируется сократить модельный ряд компании примерно на 10%.