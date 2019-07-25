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Nissan к 2022 году сократит свыше 12 тыс. сотрудников по всему миру


Японский автомобильный концерн Nissan в ближайшие годы планирует сократить 12,5 тыс. сотрудников по всему миру. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг объявила японская компания.

Отмечается, что сокращения в рамках реструктуризации бизнеса должны будут проходить до 2022 года. По данным компании, за этот же срок планируется сократить модельный ряд компании примерно на 10%.

 




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