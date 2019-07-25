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Пассажиры поврежденного самолета отправились в Ереван на резервном самолете


В аэропорту Шереметьево автоэскалатор столкнулся с самолетомBoeing 737-800 авиакомпании “Нордвинд”, который должен был вылететь в Ереван.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании “Нордвинд”.

Было отмечено, что граждане будут отправлены в Ереван на резервном самолете.

“Самолет прибудет в Ереван в 14:10 по московскому времени”, - сообщили в пресс-службе авиакомпании, отметив, что использование поврежденного самолета прекращено и он отправлен на ремонт.




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