Инспекционный орган обсудил вопрос незаконного строительства в Национальном парке “Севан”

Начальник Гегаркуникского территориального подразделения Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Камо Едоян встретился с заместителем губернатора ГегаркуникскойНареком Григоряном.

Как выяснил Арменпресс из фейсбуковской страницы Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности, на встрече присутствовали также советник губернатора АнушаванКазарян, начальник управления градостроительства областной администрации Армен Зограбян, начальник отдела транспорта и дорожного строительства ГеворгХачатрян.

Были обсуждены вопросы, связанные со сроками обслуживания 15 внутриобластных автобусных маршрутов и маршрутов микроавтобусов, действующих на территории области, а также с процессом предотвращения незаконных строительных работ.

Решено произвести исследование строительных работ, осуществленных в 2018-2019 гг. по субвенциальным программам, направленным на развитие экономических и социальных инфраструктур в общинах. Стороны коснулись вопроса эксплуатации АГНКС в Гегаркуникской области: Было решено со стороны Инспекционного органа либо установить общие критерии эксплуатации АГНКС, либо поднять в правительстве вопрос о прекращении их эксплуатации на всей территории Республики.

Другой вопрос повестки дня - установление совместного контроля с целью предотвращения незаконных строительных работ на территории Национального парка “Севан”.

В ходе встречи было решено поручить директору Национального парка “Севан”, чтобы последний осуществил осведомительные работы о порядке эксплуатации плавучих средств арендаторами и/или владельцами плавучих средств на территории общественных и частных пляжей, действующих в Севанском бассейне.

В результате, все плавучие средства, являющиеся опасными объектами, обязательно должны быть зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов, пройти ежегодную экспертизу и эксплуатироваться только при наличии положительного заключения.

Была достигнута договоренность о том, что для решения проблемных вопросов в области и осуществления эффективного сотрудничества между представителями Инспекционного органа и областной администрацией должны периодически проводиться встречи подобного формата.