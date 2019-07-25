Конкурс на вакантные места учителей в уголовно-исполнительных учреждениях

ГНКО “Центр правового образования и реализации реабилитационных программ” (далее -организация) объявляет конкурс на вакантные места преподавателей по армянскому языку и литературе, русскому языку и литературе, английскому языку, химии, биологии, физике, информатике, географии, всемирной истории и истории, учителей физкультуры и рисования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительных учреждениях “Абовян”, “Армавир”, “Нубарашен” и/или арестованных с целью лишения свободылиц.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЮ РА, для участия в конкурсе лицо представляет: письменное заявление, документ (диплом) о квалификации в соответствии с требованием части 1 статьи 26 Закона РА “Об общем образовании”, копию паспорта, автобиографию, копии документов, свидетельствующих о профессиональных знаниях и трудовых способностях, копии сертификатов (при их наличии), одну фотографию в размере 3/4, документы, подтверждающие право на работу в РА, граждане мужского пола представляют также и военный билет.

Оплатаопределяетсяпочасам.

Желающие должны обратиться в организацию, по адресу Хоренаци 162а (по соседству с прокуратурой административных районов Эребуни и Нубарашен).

Документы принимаются до 16 августа включительно, каждый день с 09:00 до 18:00, кроме субботних, воскресных и других нерабочих дней.