Ведутся работы по строительству объездной дороги Карвачар–Норабак

Альтернативная дорога протяженностью около 25,5 км, связывающая Арцах с Арменией, строится от Карвачара в направлении сел Норабак, Шатван Гегаркуникской области, что значительно сократит для жителей Карвачара и близлежащих общин дорогу, ведущую к Армении и время.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве градостроительства Республики Арцах, в настоящее время проводится первый этап этой программы. Дорога с песчаным покрытием, в дальнейшем планируется ее асфальтирование. Проект разработало ООО“Айг”, работы ведет компания “Айкшин”.

Новую дорогу, имеющую экономическое и стратегическое значение, связывающую Арцах с Арменией, планируется проложить в южном направлении - от райцентра Гадрут до города КовсаканКашатагского района, затем в направлении Горис - Капан Сюникской области РА. На участке дороги, ведущей от трассы Варденис - Мартакерт к Матагис, также проводятся капитальные ремонтные работы. По словам министра градостроительства Арцаха Карена Шахраманяна, на первом участке завершены земельные работы и уже в ближайшее время начнется асфальтирование. На втором участке дороги асфальтировано 2,4 км.

Общие работы планируется завершить до конца года. После завершения асфальтирования будут проведены работы по обустройству дороги.

Работающие на этой территории ООО“Вираж” и “Караван” будут осуществлять также и работы по разметке, установке дорожных знаков.