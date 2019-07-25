Подростки в Арташате совершили ряд краж

24 июля уголовные следователи Арташата по подозрению в совершении кражи задержали двух 16-летних юношей. Третий 16-летний юноша, благодаря разъяснительной работе,сам добровольно явился в отделение.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, выяснилось, что в период с 5-го по 10-е февраля, с применением технических средств, они взломали оконную решетку ООО, находящегося в селе Востан Араратской области, и украли электрический перфоратор, нанеся ущерб в размере 170 тысяч драмов.

Выяснилось также, что в январе - феврале юноши несколько раз проникали на территорию ООО на улице Айвазовского в Арташате и украли оттуда стабилизатор электроэнергии, электрические принадлежности, медные и другие части, причинив ущерб в размере 600 тысяч драмов.

Предпринимаются меры по обнаружению краж. Подготавливаются материалы.