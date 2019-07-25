Армянская апостольская церковь Вардаварв этом году будет отмечать 28 июля

Праздник Преображения Иисуса Христа - Вардавар, который является одним из главных праздников Армянской апостольской церкви, в этом году отмечается 28 июля. По случаю ожидаемого праздника будет проведено множество мероприятий.

Как сказал в беседе с кореспондентом Арменпресс ответственный информационного отдела Араратской епархии Ноеми Андреасян, вечером 27 июля с 18:00 от церкви Сурб Саркис в Ереване начнется предпраздничное шествие Вардавара. Планируется большое торжество, инсценировка, в котором будет представлен образ патриарха Ноя, разбрызгивание водой друг на друга, запуски голубей. 28-го июля в 13: 00 во всех церквях будет отслужена Святая литургия, за которой последуют обливания водой во дворах почти всех церквей.

Он подчеркнул, что в тот же день вВеди пройдет крупное общинное мероприятие. “Будет проведено празднество, угощения, водные игры и другие мероприятия”, - отметил Андреасян и подчеркнул важность церемонии освящения церкви СурбАствацацин в Канакере, которая состоится 28 июля.

Праздником Преображения была подтверждена истина о том, что Иисус есть Сын Божий.Послание праздника - любить Бога, следовать его заповедям и исполнять волю Бога.

В народе праздник наиболее известен под названием Вардавар. Он имеет различные формы названия в отдельных населенных пунктах Армении, которые в основном обусловлены диалектной спецификой армянских этнических групп, а также приоритетными названиями главных мест паломничества и наиболее распространенных компонентов праздника. Как, например, Вардевор (Лори, Джавахк, Кахцван), Вардивор (Дерсим), день Чрчанка (Шагат), Чрчан (Мартирос-Вайоц Дзор), Паллум, Парлум или Парламо (Кесаб).

Вардавар совпадал со временем сбора зерна, созревшего на полях. В день праздника, почти повсюду, носили в церковь снопы, прося, чтобы поля не были повреждены градом и саранчой. Из ростков пшеницы готовили “хачбуры”. Они бывали в форме креста, веток деревьев, букетов и т. д.

Церкви украшались тысячами цветов и букетами роз. Пока в церкви пелись церковные песнопения, молодежьна улице выпускала голубей. Если голубь трижды кружился над крышей дома любимой девушки, то той же осенью ее приводили в дом жениха.

Одним из важных условий праздника является разбрызгивание воды друг на друга. Особенно молодыми людьми. Они, собираясь на берегу ручьев или у источников, часами веселятся, шумят обливают друг друга водой.

Вардавар - праздник ликования, пения и танцев, наполненный розами, цветами и водой.