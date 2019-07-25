МИД Армении внимательно следит за переговорами по альтернативной для Верхнего Ларса дороге

Министерство иностранных дел Армении внимательно следит за переговорами между Россией и Грузией по вопросу нахождения альтернативного пути для Верхнего Ларса.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Грузии 24 июля заявил министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян.

“Естественно, мы очень внимательно следим за этим и говорим об этом с нашими двумя партнерами - и с Россией, и с Грузией. Но стороны переговоров - Россия и Грузия. Мы, естественно, говорили об этом и сегодня, и продолжаем следить за этим, надеясь, что действительно будет ситуация, когда решение этого вопроса станет более видимым, ощутимым”, - сказал Мнацаканян.

На вопрос, является ли это вопросом ближайшего будущего, Мнацаканян отметил, что надеется, что это произойдет, поскольку переговоры вступают в новый этап.

“Я могу выразить надежду, что это может быть потому, что приближается новый этап переговоров... конечно, следуя вопросу и посоветовавшись с нашими коллегами, могу просто выразить надежду, что состоится такая ситуация, но больше этого сказать не могу”, - отметил глава МИД.