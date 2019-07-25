Глава МИД Армении представил круг вопросов, обсужденных в ходе встреч в Грузии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян представил, какие вопросы обсуждались во время встреч, состоявшихся в течение официального визита в Грузию. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в беседе с журналистами.

“В рамках этого официального визита мы вновь обратились ко всем тем вопросам, которые касаются систем безопасности обеих наших стран и тех вызовов, которые касаются наших систем безопасности. Мы также подчеркнули то, что очень есть естественная совместная заинтересованность - развивать отношения в том направлении, которое вносит вкладв мир и стабильность в регионе. В этом плане обе наши страны имеют выраженный интерес и заинтересованность”, - отметил Мнацаканян.

По словам главы МИД, они стараются больше стимулировать контакты бизнес-кругов, гражданских обществ и совместную работу на всех уровнях.

“Это также, естественно, один из вопросов, которые мы затронули во время встречи и с министром Грузии, и с премьер-министром Грузии. И очень большой основой для нашей работы является работа состоявшегося в Ереване заседания Межправительственной комиссии, объем которой достаточно велик. Были затронуты многочисленные вопросы: от инфраструктур до сфер экономики, образования, науки, туризма и др. Отношения довольно обширны, и повестка дня широко разработана нашими правительствами и выражена в рамках межправительственных комиссий. Вопросы, выдвинутыеМежправительственной комиссией, сегодня также актуальны и они были высказаны как в ходе встреч с министром иностранных дел, так и с премьер-министром Грузии”, - сказал глава МИД Армении.