Глава МИД Армении последовательно соблюдает двустороннюю договоренность с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не сообщил конкретного дня предстоящей встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами в Грузии Мнацаканян отметил, что о встрече в согласованном порядке будет объявлено с обеих сторон одновременно.

“В этом году мы достаточно работали, и встречи продолжаются. Есть одно, что мы очень последовательны и заявляем о встрече в согласованном порядке, и сейчас мы верны этому принципу", - отметил Мнацаканян.

Последняя встреча министра иностранных дел Армении ЗограбаМнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с участием сопредседателей МГ ОБСЕ состоялась в Вашингтоне 20 июня.