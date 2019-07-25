Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян встретился с представителями армянской общины Грузии

В центре “Айартун” при епархии ААЦ в Грузии 24 июля состоялась встреча министра иностранных дел РА Зограба Мнацаканяна с представителями армянской общины Грузии. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, выразив благодарность за теплый прием, министр Мнацаканян подвел итоги проведенных в первый день визита встреч, подтвердив готовность Армении к дальнейшему укреплению братских отношений с Грузией. Министр в своей речи отметил, что хотя Армения и Грузия имеют разные проблемы в регионе, тем не менее, обе страны объединяют общие интересы повестки мира и безопасности в регионе, создания атмосферы, способствующей благополучию собственных народов. Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил роль армянской общины Грузии в укреплении дружбы между двумя странами, двумя народами и продвижении двусторонней повестки.

“Очень важно, что Вы, как граждане Грузии, участники общественной жизни Грузии, участники благосостояния, развития Грузии, также являетесь и хранителями Ваших корней, Вашей идентичности. Вы также являетесь важнейшим мостом между двумя нашими народами, государствами, внося вклад в углубление и укрепление двусторонних отношений. Все мы знаем, чтокак общины, мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, однако, на мой взгляд, особенность наших общин и, в частности, этой общины в том, что это не просто группа людей, которые несколько раз в год могут собираться вместе, чтобы выпить кофе.Особенность армянской общины проявляется в своей институциональной организации. У нас есть разные формы выражения нашей идентичности в институциональном плане”, - отметил министр.

Коснувшись внешнеполитических приоритетов Армении, глава МИД коснулся ряда региональных проблем, представил подходы и принципиальную позицию Армении в процессе мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта.

В конце встречи министр Мнацаканян ответил на многочисленные вопросы представителей армянской общины Грузии, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, волнующим армянскую общину Грузии.

Перед встречей с армянской общиной Грузии глава внешнеполитического ведомства Армении посетил церковь Сурб Эчмиадзин в Тбилиси.