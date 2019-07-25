В Талыше построен ряд объектов общинного значения

Президент РеспубликиАрцахБако Саакян провел в Талыше совещание, посвященное вопросам осуществления в населенном пункте различных программ.

Как стало известно Арменпресс из сообщения с фейсбуковской страницы Министерства градостроительства Республики Арцах, процесс реконструкции Талыша начался 3 года назад, сразу после окончания апрельской войны. На средства Всеармянского фонда “Айастан” и правительства Арцаха был построен ряд объектов общинного значения: школа, детский сад, общинный центр и Дом торжеств.

На 1-ом этапе восстановления села были отремонтированы 19, на 2-ом этапе - 18 домов. На третьем этапе, который начался в этом году, будет отремонтировано 8 и будут заново построены 10 новых жилых домов. Все квартиры в домах отремонтированы, соответствуют современным стандартам. Каждая квартира имеет убежище и приусадебный участок.

“Впереди этап возвращения жителей в родные очаги. Талыш может возродить только талышец, вернувшись в родную колыбель, укрепляя Северные ворота Арцаха”, - говорится в сообщении.