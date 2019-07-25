Порядок предоставления госзаказа будет упрощен

Правительство утвердило изменения в решении “Об утверждении примерной формы финансово-экономического отчета коммерческих организаций, осуществляющих гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь и обслуживание”, которое упрощает процедурупредоставления госзаказа. Министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что министерство упрощает процесс подотчетности для около 500 медицинских учреждений, подписавших договоры. “Отчеты они представляли ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Мы упрощаем и оставляем только один отчет, который будет целостным и всеобъемлющим. Этим мы освобождаем от каждодневного заполнения бумаг, это часто такие бумаги, которые никогда не используются, в данные которых нет необходимости”, - сказал Торосян.

Министр сообщил, что они готовят еще один проект, который облегчит порядок предоставления госзаказа. “Это был процесс, полный довольно длительных бюрократических проволочек. Осенью мы примем этот проект, и со следующего года процесс предоставления госзаказа станет намного легче”, - подчеркнул Торосян.