Правительство Армении предоставило льготы инвестиционной программе по производству косметики

Правительство предоставило льготы на освобождение от таможенной пошлины компании “Наириан”, импортируемые товары которой будут использоваться в производстве натуральных и органических косметических средств.

Министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что в рамках программы планируется осуществить инвестиции на 130 млндрамов (в основном для сырья) и создать 4 новых рабочих места со средней зарплатой 150 тыс. драмов.

Запланированные объемы продукции в ходе программы составят около 320 млндрамов, из которых 192 млн драмов будут реализованы на территории Армении, около 25,6 млн драмов - в других странах-членах ЕАЭС и около 102,4 млн драмов - на территории третьих стран”, - сказал министр.

Стоимость товаров, представленных для получения льгот, составляет 68 млн 699 тысяч драмов. Льгота по освобождению таможенной пошлины составит 7 млн 290 тысяч драмов.

Ввозимые товары не покупаются в странах-членах ЕАЭС, так как в этих странах отсутствует производство товаров, отвечающих требованиям компании.