Правительство Армении выделило Водному комитету более 64 млндрамов

В связи с необходимостью оснащения оросительной системы около 2041 водоизмерительными приборами правительствовыделит Водному комитету за девять месяцев 2019 года 44 млн 974 тыс. драмов.

Как сообщает Арменпресс, решение об этом было принято на заседании правительства 25 июля.

Тем же решением предусматривается выделить Водному комитету дополнительные 19 млн 766 тысяч драмов для завершения строительства канализационных линий в кварталах КиркКеркорян и Айгестан 2 общины Спитак Лорийской области.

Средства выделяются из резервного фонда правительства.