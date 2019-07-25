Футболисты сборных получили отсрочку от военной службы

Правительство предоставило отсрочку от обязательной военной службы группе футболистов, выступающих в разных возрастных сборных Армении по футболу.

Как передает Арменпресс, решение было принято на заседании правительства 25 июля.

Решением правительства Армении от 31 августа 2017 года срок отсрочки Артема Карапетяна, Артура Мираняна, ДаниелаОзбилиза и ГаэляПола Андоняна уже был продлен до летнего призыва 2019 года. Возникла необходимость продлить срок отсрочки Артема Карапетяна до летнего призыва 2020 года, срок отсрочки Артура Мираняна и ГаэляПола Андоняна - до летнего призыва 2021 года, а ДаниелаИхсанаОзбилиза - до летнего призыва 2022 года.

Грачику Геворкяну, Марку Григоряну, АйкуГалстяну и Александру Ованнисяну были выданы отсрочки решением правительства от 23 февраля 2017 года, возникла необходимость продлить срок отсрочки от призыва Грачика Геворкяна, Марка Григоряна, АйкаГалстяна до летнего призыва 2021 года, а срок отсрочки Александра Ованнисяна - до летнего призыва 2022 года.

Анатолию Айвазову, Ованесу Погосяну и Григорию Эмексузяну была выдана отсрочка по решению правительства от 22 декабря 2016 года, возникла необходимость продлить срок отсрочки от призыва Анатолия Айвазова и Ованеса Погосяна до летнего призыва 2022 года, а срок отсрочки Григория Эмексузяна - до летнего призыва 2021 года.

Саркису Мартиросяну, Герману Курбашяну, ЕрджаникуГубасаряну и Эдгару Бабаяну необходимо выдать отсрочку до летнего призыва 2021 года.