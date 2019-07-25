Сергей Мовсесян - лидер турнира в Чехии

Бывший член мужской сборной Армении по шахматам Сергей Мовсесян лидирует на чешском турнире.

Как передает Арменпресс, в 6-м туре известного международного турнира “ПардубицеОпен” Сергей Мовсесян сыграл вничью. После этого тура армянский гроссмейстер продолжает возглавлять турнирную таблицу и имеет 5,5 очков.

В международном турнире “Пардубице Опен” в этом году принимают участие 323 шахматиста из 37 стран. В числе участников 29 гроссмейстеров, а в общей сложности из 323 участников 207 носят звания международных мастеров.