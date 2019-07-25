Вице-премьер Григорян, директор СНБ и председатель КГД были на Баграташенской таможне

В сопровождении председателя Комитета государственных доходов Давида Ананяна и директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна вице-премьер Мгер Григорян 24 июля посетил Баграташенский пограничный пропускной пункт.Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис Мгера Григоряна.

Они обошли территорию пограничного пропускного пункта, ознакомились с условиями и ходом предоставления услуг. Они на месте дали поручения по исправлению замеченных недостатков.