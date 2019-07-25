Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июль

Вице-премьер Григорян, директор СНБ и председатель КГД были на Баграташенской таможне


В сопровождении председателя Комитета государственных доходов Давида Ананяна и директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна вице-премьер Мгер Григорян 24 июля посетил Баграташенский пограничный пропускной пункт.Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис Мгера Григоряна.

Они обошли территорию пограничного пропускного пункта, ознакомились с условиями и ходом предоставления услуг. Они на месте дали поручения по исправлению замеченных недостатков.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации