Габриэль Саркисян - один из лидеров турнира в Дании

Член мужской сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян продолжает выступления на международном турнире в Дании.

Как передает Арменпресс, в 6 туре Xtracon соперником Саркисяна был Даниэле Вокатуро. Партия завершилась вничью. Сейчас в турнирной таблице лидируют 4 шахматиста с 5,5 очками, среди них и Габриэль Саркисян.

На проходящем в Дании крупном международном турнире Xtracon Open участвуют 368 шахматистов из 25 стран, в том числе 25 гроссмейстеров.