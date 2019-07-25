Габриэль Саркисян - один из лидеров турнира в Дании
Член мужской сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян продолжает выступления на международном турнире в Дании.
Как передает Арменпресс, в 6 туре Xtracon соперником Саркисяна был Даниэле Вокатуро. Партия завершилась вничью. Сейчас в турнирной таблице лидируют 4 шахматиста с 5,5 очками, среди них и Габриэль Саркисян.
На проходящем в Дании крупном международном турнире Xtracon Open участвуют 368 шахматистов из 25 стран, в том числе 25 гроссмейстеров.
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