Губернатор Пуэрто-Рико в свете скандала заявил об уходе в отставку

Губернатор ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико Рикардо Россельо заявил, что уходит в отставку в свете протестов, вызванных скандалом. Его выступление транслировалось в Facebook, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Демонстрации с требованием отставки губернатора продолжались в Пуэрто-Рико больше недели. Они начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками Россельо. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику и к поп-певцу Рики Мартину.

Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.