С международными донорскими организациями обсуждены направления развития сельского хозяйства

Во главе с заместителем министра экономики РА АртакомКамаляном состоялось обсуждение документа Стратегии развития устойчивого сельского хозяйства. Как сообщает Арменпресс, на обсуждении присутствовали представители ряда заинтересованных международных организаций, фондов, Национального аграрного университета Армении, эксперты. В частности, в работы по разработке документа были вовлечены представители Министерства экономики РА, ряд международных экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, местные эксперты, а также специально приглашенные эксперты USAID.

В ходе обсуждения был представлен проект документа Стратегии. Документом разработанной в последние месяцы стратегии развития устойчивого сельского хозяйства предусмотрено провести инвентаризацию существующей ситуации в сфере сельского хозяйства, наметить направления развития, целевые показатели на ближайшие годы и дорожную карту их достижения.

В ближайшее время планируется организация более широкомасштабных обсуждений документа стратегии с заинтересованными сторонами сферы, в частности, с экспертами и представителями частного сектора.