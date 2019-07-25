Около 70 рюкзаков для воды будут предоставлены разведывательным группам специального назначения

Рюкзаки для воды, заказанные для разведывательных групп специального назначения, уже в Армении. Об этом в беседе с Арменпресс сказал председатель ОО ”Во имя армянского воина” Давид Торосян.

“По предварительным подсчетам, одной разведывательной группе мы предоставим около 40 рюкзаков для воды, другой - около 30. На этот раз они будут двух видов: срочникам будет выдан рюкзак с узорами военной формы, а для контрактников цвета будут немного иными, в соответствии с их рабочими рельефами”, - отметил Торосян и добавил, что они всегда руководствуются лозунгом “Лучшее-нашим военнослужащим”.

Он подчеркнул, что на этот раз не было сбора средств, банковских счетов как таковых.

“Я сделал запись в социальной сети Фейсбук о том, что у меня есть подобная идея, благодаря друзьям, откликнувшимся на это, необходимую сумму удалось собрать меньше, чем за один день. В общей сложности было собрано 101 тыс. драмов, а также остались сбережения от программы “Водные рюкзаки для блокпостовТалиша”, - сказал председатель ОО ”Во имя армянского воина”.

Как в предыдущей программе, так и на этот раз рюкзаки для воды были закуплены в Китае, где им снова была предоставлена скидка - на этот раз около 40%.

“ Водные рюкзакимы лично передадим разведывательным группам, ждем разрешения Армии обороны. После возвращения начнем подготовительные работы для следующей программе”, - сказал Давид Торосян.

В беседе сАрменпресс пресс-секретарь МО РА АрцрунОваннисян отметил важность того обстоятельства, что общественная организация “Во имя армянского воина” до осуществления программ обязательно изучает потребности и необходимость. “На пустынных участках, где проблема воды велика, эти рюкзаки в некоторой степени решают ее”, - заключил Ованнисян.

Лилит Демурян