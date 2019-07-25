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Температура воздуха в Армении понизится


Температура воздуха в Армении с 26-го июля понизится. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении ГагикСуренян.

“Завтра температура воздуха понизится на 3-4 градуса. Это не очень много, но чуть облегчит”, - отметил ГагикСуренян.

25-го, с 27 по 28 июля в отдельных северных районах, 26-го и 29-го в большинстве регионов после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с.




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