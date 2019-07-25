Военные США не планируют сопровождать каждое американское судно в Персидском заливе

США готовы защищать свои коммерческие суда в районе Персидского залива, но не собираются обеспечивать военный эскорт каждого из них. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом новый глава Пентагона Марк Эспер заявил в среду в беседе с журналистами, стенограмму которой распространило Министерство обороны США.

"Если мы посчитаем, что американское судно может быть под угрозой, [что] оно может быть остановлено или задержано, мы захотим убедиться, что у нас есть возможность сделать так, чтобы этого не произошло <...> Это может означать, что корабль ВМС США будет находиться в непосредственной близости для сдерживания [угрозы]. Но, опять же, это не обязательно означает, что за каждым судном, следующим через пролив под американским флагом, будет эсминец", - сказал Эспер.