По поручению Артура Ванецяна состоялось рабочее обсуждение

По поручению директора СНБ РА, генерал-майора Артура Ванецяна состоялось рабочее обсуждение, посвященное отдельным положениям Уголовно-процессуального законодательства и правопорядкам осуществления оперативно-розыскной деятельности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

На обсуждении присутствовали заместитель директора СНБ, полковник Э. Мартиросян, начальник следственного департамента, полковник А. Агаджанян и руководящий состав территориальных подразделений СНБ. С докладом выступил советник директора СНБ, доктор юридических наук, профессор В. Енгибарян.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся основ и условий проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Были затронуты последние развития прецедентной практики Европейского суда по правам человека и Кассационного суда РА. В то же время были затронуты отдельные вопросы, касающиеся заявлений-жалоб граждан, сообщений о преступлениях, подготовки материалов и т. д.

В завершение встречи, подводя итоги обсуждения, участники подчеркнули необходимость внесения определенных законодательных изменений в соответствующих сферах.