Сурен Папикян осмотрел ход работ по восстановлению дорог жизненного значения

24 июля в рамках визита в Арагацотнскую, Ширакскую и Лорийскую области министр Сурен Папикян ознакомился с ходом дорожно-строительных работ. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в частности, он остановился на отрезках дороги H81-Талин - Цамакасар - Нор Артик - H75, М1 - Айреняц - Туфашен - H83, М7 - Большой Парни - Цахкабер, которые восстанавливаются в рамках программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”, а также на участках межгосударственного значения М3 (Маргара–Ванадзор–Ташир - армяно-грузинская граница), где осуществляются работы по среднему ремонту.

На участке дороги H81 - Талин - Цамакасар - Нор Артик - H75 министр Папикян обсудил с ответственными лицами компании-подрядчика ход работ. Руководители армянского филиала компании-подрядчика ООО“Блеск” сообщили министру, что хотя завершение строительных работ по договору предусмотрено весной следующего года, однако они сделают все возможное для завершения восстановления дороги через 3-4 месяца. Подчеркнув необходимость осуществления быстрого, но в то же время качественного и без недостатков строительства, Сурен Папикян отметил, что государство придает важность партнерским отношениям с добросовестными строительными организациями и, учитывая рост объемов дорожно-строительных работ на первом этапе, заинтересовалось строительными возможностями организации.

Автотрасса H81-Талин-Цамакасар - Нор Артик-H75 имеет жизненно важное значение для организации сообщения между двумя областями: 7.1 км дороги протяженностью 10.9 км проходит по Арагацотнской области, а 3.8 км - по региону Ани Ширакской области, связывая друг с другом 4 общины - Цамакасар, Сусер, Нор Артик, Багреван.

Следующая остановка была на участке дороги М1–Айреняц–Туфашен - А83 протяженностью 10.45 км, где восстановительные работы осуществляет ООО “Капавор”. Министру Папикяну было сообщено, что в строительные работы в основном вовлечены жители местных общин. Таким образом, дорожно-строительная программа помогает жителям решать и свои социальные проблемы, во многих случаях удерживая их от выездных работ. Сурен Папикян отметил, что в течение прошедших двух месяцев он беседовал с руководителями общин, жителями общин и получил от них положительный отклик.

Из Ширакской области министр отправился в Лори, где ознакомился с работами на возобновляемом участке дороги М7 - Мец Парни - Цахкабер длиной 6.8 км и побеседовал с представителями компании-подрядчикаООО “Чанапар”.

Министр Папикян отметил важность качественной и соответствующей графику работы. Ремонта дороги жители МецПарни ждали более 30 лет, об этом сообщил министру глава общины МецПарни ГагикПалян и заверил, что муниципалитет и жители общины будут последовательны в сохранении и бережной эксплуатации дороги.

Рабочий визит Сурена Папикяна завершился осмотром текущих работ по среднему ремонту участков дорог межгосударственного значения М3 (Маргара–Ванадзор–Ташир - армяно-грузинская граница). В ходе посещения министр с удовлетворением констатировал, что в рамках программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения” строительные работы осуществляются на должном и высоком уровне. В то же время, говоря со строителями и подрядными организациями, министр подчеркнул, что завершение дорожно-строительных работ в установленные сроки крайне важно, поскольку оно исходит из интересов как государства, так и организаций.

“Мы заинтересованы в том, чтобы армянские компании имели бы большие возможности, чтобы мы не были бы вынуждены приглашать строителей из других мест. Будет создана такая партнерская среда, которая удовлетворит как граждан, так и бизнесменов, и заказчиков”, - сказал министр.

Отметим, что одним из принципов реализуемой при финансировании правительства РА и Всемирного банка программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”является привлечение местных строительных организаций. Таким образом, программа преследует цель содействовать армянским дорожно-строительным организациям.