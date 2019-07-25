Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “ Художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, заслуженный артист РФ Константин Орбелян считает, что их артисты в соответствии с армянскими стандартами оплачиваются “нормально”, однако при этом заметил, что мы очень далеки от международных стандартов. Кроме того, цены на билеты основаны на покупательной способности армянского общества, поэтому цены на билеты довольно скромные”.

Он также подчеркнул, что у них прекрасные отношения со своим зрителем. Билеты на спектакли полностью или почти полностью распродаются”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.