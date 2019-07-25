“Айастани Анрапетутюн”: Коррупционер не может бороться с коррупцией

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Наличие политической воли очень важно для эффективной борьбы с коррупцией. По словам Эрикназ Тигранян, и раньше у нас были законы и институты, направленные на борьбу с коррупцией, с их инструментариями, однако реальной борьбы с коррупцией, тем не менее, не было. “Это было обусловлено не только недостатками законодательной и правоприменительной практики, но и, в первую очередь, отсутствием реальной воли политической власти. Конечно, прежние власти и руководители говорили о вытеснении коррупции, хирургических вмешательствах в борьбе с коррупцией, но на самом деле все это было имитацией, направленной обществу, чтобы показать, что власть действительно нетерпима к коррупции. Люди, вовлеченные в коррупционные схемы, сами входили в те структуры, которые должны были бороться с коррупцией”,- сказала депутат.

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