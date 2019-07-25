Европейские индексы - 24-07-19

МОСКВА, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 12522.89 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.22% и составил 5605.87 пункта, британский FTSE снизился на 0.73% и составил 7501.46 пункта, а российский RTSI снизился на 0.44% и составил 1339.62 пункта.