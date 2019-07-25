Европейские индексы - 24-07-19
МОСКВА, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 12522.89 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.22% и составил 5605.87 пункта, британский FTSE снизился на 0.73% и составил 7501.46 пункта, а российский RTSI снизился на 0.44% и составил 1339.62 пункта.
16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 09:50 Военные США не планируют сопровождать каждое американское судно в Персидском заливе
- 09:36 “Айастани Анрапетутюн”: У артистов оперы "нормальная" зарплата
- 09:33 “Айастани Анрапетутюн”: Коррупционер не может бороться с коррупцией
- 09:30 Мероприятия предстоящие 25июля
- 09:26 Госдепартамент считает, что "Аль-Каида" стала сильнее, пока мир боролся с ИГ
- 09:10 Разливное мороженое, фреш и сладкий хлопок: соблюдаются ли нормы продаж?
- 09:02 Европейские индексы - 24-07-19
- 09:00 Американские индексы - 24-07-19
- 08:59 Цены на цветные металлы - 24-07-19
- 08:57 Цены на драгоценные металлы выросли - 24-07-19
- 08:56 Цены на нефть снизились - 24-07-19
- 24.07-21:51 В Минске открылась посвященная Спитакскому землетрясению фотовыставка «Арменпресс» и «БелТА»
- 24.07-19:44 Президент Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
- 24.07-19:34 Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании
- 24.07-19:27 Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития
- 24.07-19:17 Министр обороны Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
- 24.07-19:01 Главы МИД Армении и Грузии подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликтов
- 24.07-18:30 В Нидерландах зафиксировали исторический рекорд жары
- 24.07-18:13 Глава МИД Арцаха Масис Маилян принял посла Анджея Каспшика
- 24.07-17:26 Состоялась встреча рабочей группы инициативы “Партнерство открытого управления”
- 24.07-17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-07-19
- 24.07-17:09 Азиатские индексы - 24-07-19
- 24.07-17:06 В Армении арестован подозреваемый по делу об убийстве бывшего российского спецназовца гражданин РА
- 24.07-17:05 Президент Республики Арцах провел совещание в селе Талиш
- 24.07-16:45 Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу об аресте имущества Кочаряна
- 24.07-16:39 В министерстве ОНКС РА обсуждена программа осуществления офтальмологических осмотров в школах
- 24.07-16:26 Мэй после ухода с поста премьера продолжит работу в качестве депутата Палаты общин
- 24.07-16:09 Полицейские подвергли приводу всех участников инцидента на Северном проспекте
- 24.07-16:05 Зограб Мнацаканян встретился с Мамукой Бахтадзе
- 24.07-15:58 Нарек Саркисян пересек границу под фамилией Саркисян: Валерий Осипян
- 24.07-15:51 Премьер-министр Армении поздравил Бориса Джонсона со вступлением на должность премьер-министра
- 24.07-15:44 Дети, отдыхающие в лагере “Гугарк” участвовали в курсах по информированию о минной опасности
- 24.07-15:44 Начальник полиции заверил, что работы по обнаружению Вано Сирадегяна продолжаются
- 24.07-15:43 Начальник полиции коснулся проблемы активистов, вторгшихся на территорию Амулсара
- 24.07-15:41 СМИ: в Судане 11 высокопоставленных офицеров арестованы по обвинению в попытке переворота
12:56, 18.07.2019
Просмотрели 2710 раз В группе “B” Евро-2019 встретятся Чехия - Норвегия, Ирландия – Франция
19:55, 18.07.2019
Просмотрели 2487 раз В СНБ возбуждено более 10 дел в связи с незаконной вырубкой лесов
15:42, 18.07.2019
Просмотрели 2477 раз Волки в Лорийской области растерзали мелкий рогатый скот
17:57, 18.07.2019
Просмотрели 2340 раз Вице-премьер Мгер Григорян провел рабочую встречу с государственным министром Республики Арцах
10:12, 18.07.2019
Просмотрели 2272 раз Начался рабочий визит Заре Синаняна в Москву