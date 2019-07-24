В Минске открылась посвященная Спитакскому землетрясению фотовыставка «Арменпресс» и «БелТА»

По инициативе посольства Армении в Беларуси, Белорусского национального исторического музея, информационных агентств «Арменпресс» и «БелТА» в Национальном историческом музее Беларуси открылась фотовыставка «Спитакская трагедия: Ретроспектива памяти».

Представляя значение выставки, директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян отметил: «Это не только дань памяти, но и своего рода благодарность всем людям, организациям, государствам и народам, которые во время этой страшной катастрофы поддержали армянский народ и по мере своих сил внесли свой вклад в восстановление зоны бедствия. Мы хотим привезти эту экспозицию в Спитак, в восстановленный белорусами Дворец культуры, как символ будущего и возрождения. Этой выставкой мы также говорим и о будущем, которое пишется уже сегодня».

Ананян подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил, что в преодолении последствий катастрофы важную роль сыграли также журналисты, которые способствовали реализации гуманитарных миссий в зоне бедствия, представляя истину о стихийном бедствии.

Как сообщает Арменпресс, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси Армен Гевондян напомнил, что 7 декабря 1988 года север Армении содрогнулся от мощного Спитакского землетрясения, которое длилось всего лишь 30 секунд, но обернулось 25 тыс. погибших.

«Вот уже более 30 лет боль по родным, друзьям и коллегам. 30 секунд стали началом летописи, длившейся до сегодняшнего дня на пределах силы воли во имя восстановления и процветания разрушенных сел и городов. Трагедия в Спитаке - это также летопись гуманизма и взаимопомощи. Весть о землетрясении направила в Армению тысячи врачей и спасателей из сотни государств мира со всех континентов, которые привезли в нашу страну не только медикаменты или оборудование, но и укрепили веру и своим участием принесли надежду. В самые трудные дни Беларусь также протянула свою руку помощи и внесла вклад в борьбу за каждую жизнь. И сегодня эта выставка говорящим молчанием фотографий передает всю атмосферу тех дней», - сказал Гевондян.

Посол подчеркнул, что документальный проект «Ретроспектива памяти» стал возможным благодаря партнерским отношениям «БелТА» и «Арменпресс».

Генеральный директор «БелТА» Ирина Акулович отметила, что фотовыставка показывает, что любую трагедию можно преодолеть вместе.

«У белорусов есть хорошее слово толока. И трагедию в Армении мы преодолевали толокой. Ведь когда все вместе, тогда все получается. Прежде всего этот смысл мы хотели вложить в выставку, не только вспомнить, но и показать, что толока - единственное, что возможно в сегодняшнем мире», - сказала Ирина Акулович.

По ее словам, фотокорреспондентам, как и пишущим журналистам, работать очень непросто, потому что темы бывают разные - радостные и печальные, «когда приходится увидеть и горе, и смерть, а это очень тяжело, поэтому и представленные фотографии «БелТА» трогательные и сложные».

На выставке «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» представлены 34 работы фоторепортеров информационных агентств двух стран, сделанные в трагические дни и показывающие как катастрофу, так и отклик всего человечества, в частности белорусов, на боль армянского народа.

Экспозиция «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» - исключительный проект, в нем представлены имеющие большую историческую ценность фотографии. Через взгляд в прошлое они напоминают о масштабном стихийном бедствии и о твердой воле его преодолеть.

Вследствие мощных толчков землетрясения, зарегистрированного на севере Армении 7 декабря 1988 года, за полминуты разрушилась почти вся северная часть страны. Более полумиллиона человек потеряли кров, из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне - Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне - Ванадзор) и более чем 300 населенных пунктов.

На армянскую катастрофу откликнулись республики Советского Союза и 113 стран мира, многочисленные международные гуманитарные организации и частные лица. Армянскому народу протянули руку помощи и белорусы, которые с первого же дня трагедии участвовали в спасательных и восстановительных работах. Многие армянские дети после катастрофы проходили постстрессовую реабилитацию в белорусских учреждениях. Белорусские журналисты рассказывали своей общественности и миру о великом бедствии Армении.