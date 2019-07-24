Президент Республики Арцах принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 июля принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
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