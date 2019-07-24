Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития

Вице-премьер Тигран Авинян 24 июля принял делегацию во главе с руководителем офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Армении Дмитрием Гвиндадзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, основной темой встречи был предварительный вариант стратегии ЕБРР развития страны на 2019-2024 годы. Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве в соответствии с приоритетами развития страны на ближайшие пять лет. В частности, Дмитрий Гвиндадзе представил вице-премьеру рамки, объем и инструменты ЕБРР по поддержке частного и государственного секторов.

Основными направлениями сотрудничества с ЕБРР будут повышение конкурентоспособности частного сектора, совершенствование управления и поддержка реформ бизнес-среды, а также развитие устойчивых инфраструктур.

Вице-премьер подчеркнул важность сотрудничества с ЕБРР в вышеуказанных направлениях и, в частности, эффективного осуществления мероприятий, направленных на улучшение имеющих ключевое для устойчивого развития значение инфраструктурных проектов и инвестиционного климата.