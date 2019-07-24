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Министр обороны Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ


Министр обороны Республики Арцах, главнокомандующий АО генерал-майор Карен Абрамян 24 июля принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха,  в ходе встречи были обсуждены оперативно-тактическая ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и комплекс вопросов, связанных с дальнейшим укреплением режима прекращения огня.




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