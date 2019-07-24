Главы МИД Армении и Грузии подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликтов

Главы МИД Армении и Грузии Зограб Мнацаканян и Давид Залкалиани подвели итоги переговоров на совместной пресс-конференции. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян выразил глубокую благодарность своему коллеге Давиду Залкалиани и заявил, что в течение года у них было много поводов общаться друг с другом и обсуждать многие вопросы повестки дня. «У нас никогда не было проблем с общением и непосредственностью, и я очень благодарен Давиду за этот стиль работы. И теперь проходит мой официальный визит в Грузию, что является хорошей возможностью для нас, чтобы подвести итоги нашей двусторонней повестки дня.

Я хочу подчеркнуть наше удовлетворение довольно высокой динамикой наших отношений, контактов, нашего сотрудничества. Наши премьер-министры ведут очень активный диалог друг с другом. Было несколько взаимных визитов. Наши президенты очень активно общаются друг с другом. Несколько недель назад состоялось заседание межправительственной комиссии которое было достаточно информативным и обширным. Стороны коснулись многих вопросов и сотрудничества во всех сферах. Как правительства, мы также стремимся расширять все контакты в сфере бизнеса и в рамках гражданского общества», - подчеркнул глава МИД Армении.

Он посчитал очень важной межпарламентскую платформу для сотрудничества. «Мы пытаемся внести свой вклад в активный диалог и сотрудничество на уровне ответственных представителей внешнеполитических ведомств», - сказал он, отметив, что ждет Давида Залкалиани с ответным визитом в Армении.

«Все это выражает серьезность наших намерений и ответственность как двух соседних государств, двух народов, которые имеют основанные на исторических ценностях многовековые отношения, для продвижения этих отношений на благо наших народов, наших стран, но также, что самое важное, укрепления нашего регионального сотрудничества и безопасности, что является для нас очень важным вопросом.

Мы также обменялись мнениями и нашими подходами по различным вопросам, связанными с региональной безопасностью. К сожалению, в регионе все еще есть неурегулированные конфликты. Мы подтвердили нашу приверженность урегулированию конфликтов исключительно мирным путем, отметив также понимание того, что каждый конфликт имеет свои особенности и свой переговорный формат, в рамках которого протекает мирное урегулирование. Мы подтвердили наши намерения поддерживать процессы мирного урегулирования конфликтов в рамках сформировавшихся переговорных форматов.

У нас очень хорошее сотрудничество на многих международных платформах, и мы еще раз подтвердили наше намерение совместными усилиями углублять подобное сотрудничество.

Мы долго обсуждали другие вопросы повестки дня и продолжим обсуждение в течение дня. Вы уже видели, сколько времени требуется, чтобы выразить то, что мы обсуждали, что еще раз показывает, насколько широк круг вопросов, объединяющих нас - Армению и Грузию.

Еще раз, я очень благодарен, Давид, за очень теплое гостеприимство», - сказал глава МИД Армении.