Мероприятия предстоящие 25июля

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 25 июля, состоится очередное заседание правительства Армении.

Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом находится во Франции. В Париже президент Саркисян проведет встречи с руководителями ряда крупных французских компаний. Входекоторыхоннамеренприглашатьих в Армению.

С журналистами встретится председатель Комитета по науке Самвел Арутюнян. Он подведет итоги работы комитета за первое полугодие текущего года.

Общественный совет созовет заседание.на повестке дня вопросы, связанные с озером Севан, Стамбульской конвенцией, проблемы транспортной сферы РА и др.

Организация “Политический диалог” организует рабочее обсуждение, посвященное реализации трудовых прав в Республике Армения.

В Союзе писателей Армении отметят 80-летие со дня рождения прозаика, поэта ОкроОкрояна.

В музыкальном театре им. А. Пароняна состоится премьера. Зрителям будет представлена комедия в одном действии “Boomerang”. Автор пьесы - Армен Варданян, художник-постановщик - ГарегинЕвангулян.

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