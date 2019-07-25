Разливное мороженое, фреш и сладкий хлопок: соблюдаются ли нормы продаж?

Исследования государственной службы безопасности продуктов питания показали, что в Ереване нет продажи разливного мороженого с устройствами, установленными под солнцем. Тем не менее, специалист рекомендует не есть мороженого, которое разливается под воздействием прямых солнечных лучей при высокой температуре, строго соблюдать санитарные нормы. В беседе с Арменпресс начальник Инспекции безопасности продуктов питания и контроля качества Ваге Даниелян коснулся вопросов продажи разливного мороженого, фреша и сладкого хлопка.

“Для продажи разливного мороженого и фреша есть соответствующие нормы, эти точки должны быть в местах, где есть постоянная проточная вода. Соответствующий санитарный контроль должен осуществляться также данным хозяйствующим субъектом. Наши последние наблюдения показали, что в Ереване нет точек реализации мороженого, не соответствующих нормам. Все они находятся в выделенных местах. В любом случае, если хозяйствующие субъекты не будут следить за санитарно-гигиеническими нормами, работами по дезинфекции и очистке оборудования, у нас могут быть проблемы”, - сказал Даниелян.

Последние исследования, связанные с разливным мороженым, были проведены две недели назад в ряде административных районов Еревана. Исследования проводилось выборочно, однако были включены все административные районы. В результате стало ясно, что аппараты разливного мороженого находится внутри магазинов, в киосках. “ Мы не зафиксировали случаев установки аппаратов на улице", - сказал Даниелян и призвал граждан в случае обнаружения подобных случаев сообщить им эту информацию.

Служба такого анализа пока не проводила в регионах. Однако Даниелян заверяет, что областные центры также получили необходимые указания для осуществления контроля за реализацией разливного мороженого.

На вопрос о том, следят ли за тем, чтобы продавцы разливного мороженого по ночам не отключали холодильники, Даниелян отметил, что в таком случае молочное сырье до утра испортится, непригодно будет, для продажи и даже не будет иметь товарного вида. Требование не отключать холодильники однозначно предъявляются. Если холодильник не обеспечивает должной температуры, то даются соответствующие указания. Мы не можем быть безразличными, особенно в случае, если холодильник не работает, понимая, что это продукты, требующие четкого термического режима”, - отметил он.

Хозяйствующих субъектов много, и служба не может проверять всех, проводят в многолюдных местах, а также с учетом жалоб граждан. Однако Даниелян отметил, что если есть соответствующие документы, соблюдены санитарные условия, то при употреблении разливного мороженого беспокоиться не стоит.

Говоря о готовке и продаже сладкого хлопка, Даниелян отметил, что они осуществляют контроль среди зарегистрированных юридических и физических лиц. Это в основном функции, осуществляемые физическими лицами, которые могут рассматриваться как уличная торговля. Они находятся вне нашего контроля. В отношении физических и незарегистрированных лиц мы не можем осуществлять ни мер привлечения к ответственности, ни контроля”, - сказал он и добавил, что органы местного самоуправления должны контролировать их деятельность.

Говоря о продаваемых фрешах, Даниелян отметил, что люди должны обращать внимание на санитарные условия их изготовления. Должна быть постоянная вода, необходимые санитарные условия, основная угроза исходит именно от этого. “В основном были нарушения в связи с несоблюдением санитарно-гигиенических норм, отсутствием санитарных книжек сотрудников. При выполнении наших контрольных функций мы периодически сталкиваемся с этой проблемой. Они обнаруживаются в течение всегогода”, - сказал он.

Даниелян посоветовал гражданам вообще не пользоваться пунктами уличной реализации. Он отметил, что нужно обращать внимание как на гигиену точек реализации, соблюдение правил, так и на собственную гигиену. “Я сам видел, что продавец выдает мороженое в салфетке, покупатель выбрасывает ее в мусорный бак и с этим мороженым ходит по городу.

Специалист также подчеркнул, что в условиях высоких температур употребление мороженого под воздействием прямых солнечных лучей очень рискованно. "С одной стороны 40-градусная жара, с другой, мы едим мороженое, организм подвергается стрессу, не исключено, что будут и нежелательные последствия”, - заметил Даниелян.

Анна Григорян