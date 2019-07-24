Состоялась встреча рабочей группы инициативы “Партнерство открытого управления”

24 июля 2019 года состоялось заседание по координации работ инициативы “Партнерство открытого управления” (OGP), которое вел руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения, координатор процесса OGP-Армения Эдуард Агаджаняна.

Как сообщает Арменпресс, на встрече присутствовали ответственные за реализацию установленных Планом действий OGP 2018-2020 гг. обязательств представители системы государственного управления, организаций гражданского общества, а также международных организаций.

В рамках Плана действий OGP 2018-2020 гг. Армения приняла 11 обязательств, направленных на улучшение подотчетной, прозрачной системы управления и внедрение инновационных моделей. Обязательства включают вопросы декларации должностных лиц, предоставления грантов из государственных средств на конкурсной основе, создания регистра реальных владельцев, обновления сайтов общин, оценки качества предоставления государственных услуг, а также улучшения водоснабжения, землепользования, образования, здравоохранения и социальной сферы. Участники заседания представили процесс реализации обязательств, существующие проблемы и планы на будущее.

Исследователь независимого отчетного механизма Татевик Маргарян представила доклад о формировании Плана действий OGP 2018-2020 гг., его методологии и рамках предложений. Проект доклада будет представлен группе OGP в августе.