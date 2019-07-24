Азиатские индексы - 24-07-19

ТОКИО, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.41% и составил 21709.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.40% и составил 1575.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.80% и составил 2923.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 28524.04 пункта.