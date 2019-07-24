В Армении арестован подозреваемый по делу об убийстве бывшего российского спецназовца гражданин РА 

В Армении арестован гражданин РА, обвиняемый в убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Бывшего бойца спецназа ГРУ РФ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили в ночь на 2 июня в массовой драке в Красногорске. Об этом сообщила Арменпресс руководитель департамента по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Срок содержания под стражей составляет 40 дней.

"Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, проинформировав об аресте и попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", — сказала Хачатрян.

По делу об убийстве Белянкина арестовано 9 граждан Армении. По данным российских СМИ, арестован Григор Оганян хозяин бара “Beer House”, где и произошел инцидент. В международном розыске по делу находится также Ованес Айрапетян.